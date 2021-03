Cirque du Soleil si sposta al 2022 e conferma le nuove date con lo spettacolo “Kurios” (Di giovedì 4 marzo 2021) A causa del prorogarsi dello Stato di Emergenza e dell’attuale situazione pandemica nel rispetto delle normative che impongono la sospensione delle attività di spettacolo, la programmazione di Cirque du Soleil – TOTEM, previsto originariamente nella primavera 2021, sarà quindi riprogrammata sui nuovi appuntamenti del Cirque du Soleil per la primavera 2022. Cirque du Soleil, torna in Italia questa volta con lo straordinario spettacolo “Kurios – Cabinet of Curiosities”, che arriverà in esclusiva per la prima volta in assoluto in Europa. Il celebre Grand Chapiteau è pronto a riaprire per accogliere questa nuova produzione e riabbracciare il suo pubblico. Kurios, sarà presentato a Roma a partire ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) A causa del prorogarsi dello Stato di Emergenza e dell’attuale situazione pandemica nel rispetto delle normative che impongono la sospensione delle attività di, la programmazione didu– TOTEM, previsto originariamente nella primavera 2021, sarà quindi riprogrammata sui nuovi appuntamenti delduper la primaveradu, torna in Italia questa volta con lo straordinario– Cabinet of Curiosities”, che arriverà in esclusiva per la prima volta in assoluto in Europa. Il celebre Grand Chapiteau è pronto a riaprire per accogliere questa nuova produzione e riabbracciare il suo pubblico., sarà presentato a Roma a partire ...

SpettacoloDaily : Cirque du soleil approda in Italia con lo straordinario spettacolo “KURIOS – Cabinet of Curiosities” - periodicodaily : Cirque du soleil: nuovi spettacoli in arrivo #CirqueDuSoleil @Bea_mano - StraNotizie : Cirque du Soleil - Kurios A causa del prorogarsi dello Stato di Emergenza, la pr... - EndCent : Cirque Du Soleil si sposta al 2022 con il nuovo spettacolo “Kurios” - CherryPress2 : Gli spettacoli di Cirque du Soleil riprogrammati al 2022 -