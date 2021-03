CinemAmbiente 2021 | la manifestazione torna a Torino il prossimo ottobre

(Di giovedì 4 marzo 2021)dal 1 al 6. Giunto alla sua 24esima edizione, il festival organizzato dal Museo Nazionale del Cinema si svolgerà anche quest’anno in autunno invece che in primavera, nella speranza che un miglioramento della situazione pandemica possa consentire agli spettatori dire in sala. Dichiara infatti Gaetano Capizzi, direttore del Festival: “In un momento storico di svolta è molto importante continuare a riflettere sull’impatto delle attività umane sull’ambiente. Per questa ragione le iniziative disi sono intensificate ed estese nel corso di tutto l’anno, anche se le giornate del Festival rimangono il momento più importante della nostra attività. Nella prossima edizione proporremo film internazionali in anteprima ...

... inoltre, il ConcorsoJunior, riservato ai cortometraggi prodotti dalle scuole italiane, per il quale sono aperte le iscrizioni fino al 31 lugliosul sito www..it. Il ...Per entrambe le sezioni sono aperte le iscrizioni su Filmfreeway ( https://filmfreeway.com/). La deadline per la partecipazione è fissata al 31 luglio . Nell'edizionetorneranno ...Il 24° Festival CinemAmbiente si svolgerà a Torino dal 1° al 6 ottobre 2021. La manifestazione organizzata dal Museo Nazionale del Cinema mantiene per il secondo anno consecutivo la speciale collocazi ...Ripristinate le sezioni competitive per cortometraggi e documentari. Aperto il bando per le scuole. Una selezione di film proposta anche in streaming ...