Ciclismo | Bernal cercherà di vincere il Giro con il mal di schiena | Devo conviverci

ilnazionaleit : Ciclismo. Il Trofeo Laigueglia va a Mollema, completano il podio Bernal e Vansevenant (FOTO E VIDEO) - TerrinoniL : Ciclismo, Trofeo Laigueglia: assolo vincente di Mollema, Bernal già in gran forma - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo Trofeo Laigueglia, assolo di Mollema. Bernal secondo - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo Trofeo Laigueglia, assolo di Mollema. Bernal secondo - RassegnaZampa : #Ciclismo Trofeo Laigueglia, assolo di Mollema. Bernal secondo -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Bernal

Quotidiano.net

'Il primo obiettivo è il Giro d'Italia " ha affermato recentemente" Una corsa che desideravo da tempo e a cui cercherò di arrivare in piena forma. Il mal di schiena? So che dovrò conviverci". ......squadra di Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone e volto noto per gli appassionati comaschi di. ... Alle sue spalle, il colombiano EganGomez, che pure al Lombardia 2019 aveva concluso sul ...Bologna, 4 marzo 2021 – Tra i grandi protagonisti del Giro d’Italia 2021 ci sarà anche Egan Bernal. Già vincitore di un Tour de France, il colombiano ha scelto per il 2021 di andare al Giro per la pri ...In un finale molto duro di corsa, lontano dalla lotta per la vittoria, Davide Ballerini ha preferito risparmiare energia in vista dell’impegno del prossimo fine settimana, le Strade Bianche in Toscana ...