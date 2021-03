Ci schifate ma poi Il grillino Buffagni picchia duro | la Bellanova lo umilia | armonia al governo | volano stracci | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Cala il gelo in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, tra ilStefanoe Teresa. "Matteo Renzi aveva stufato, i commenti dellame li risparmio" ("il cambio di passo è grande", ndr), sbotta il pentastellato. Che attacca la sottosegretaria ai Trasporti di Italia Viva: "In questi mesi ha detto tutto e il contrario di tutto. Tutti ci schifano e poi vogliono allearsi con noi", attacca. "Noi siamo alper gli italiani e per dare risposte serie". Il pentastellato ne ha per tutti. "A Maria Teresa Meli dico di non essere gelosa. I contagi stanno risalendo e bisogna essere seri. Mi fa piacere che Draghi abbia continuato il percorso dei Dpcm che qualche collega attuale diha sempre denigrato ...