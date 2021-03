Chiusura dalle ore 12 di domani del Nodo di Palmanova ramo Udine – Trieste (Di giovedì 4 marzo 2021) Come anticipato – e da programma – continuano i lavori sulle rampe del Nodo di Palmanova. Si tratta di interventi che devono essere svolti in più fasi – in assenza di traffico – perchè riguardano la pavimentazione, lo spostamento dei guardrail, e il rifacimento della segnaletica. Interventi che richiedono anche tempo e precisione perché eseguiti alla confluenza di diverse direttrici di traffico all’intersezione della A4 con la A23. Per questo weekend Autovie Venete ha quindi pianificato la Chiusura del ramo Udine – Trieste del Nodo dalle ore 12,00 di venerdì 5 marzo alle ore 05,00 di lunedì 8. Pertanto chi arriva dalla A23 Tarvisio/Udine ed è diretto a Trieste potrà uscire a Udine Sud, seguire le ... Leggi su udine20 (Di giovedì 4 marzo 2021) Come anticipato – e da programma – continuano i lavori sulle rampe deldi. Si tratta di interventi che devono essere svolti in più fasi – in assenza di traffico – perchè riguardano la pavimentazione, lo spostamento dei guardrail, e il rifacimento della segnaletica. Interventi che richiedono anche tempo e precisione perché eseguiti alla confluenza di diverse direttrici di traffico all’intersezione della A4 con la A23. Per questo weekend Autovie Venete ha quindi pianificato ladeldelore 12,00 di venerdì 5 marzo alle ore 05,00 di lunedì 8. Pertanto chi arriva dalla A23 Tarvisio/ed è diretto apotrà uscire aSud, seguire le ...

