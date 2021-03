Chi sono i Mamakass, gli ospiti dei Coma Cose al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi sono i Mamakass che stasera – 4 marzo – duetteranno con i Coma Cose sul palco del Festival di Sanremo 2021 durante la serata duetti e cover? Ve lo diciamo subito: si tratta di un duo di produttori discografici, compositori, arrangiatori, polistrumentisti, tecnici del suono italiani composto da Fabio Dale’ e Carlo Frigerio. Durante la loro carriera hanno collaborato con vari artisti, tra cui Coma Cose, Subsonica, Ghali, J-Ax, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Raphael Gualazzi, Galeffi, Dargen D’Amico, Andrea Nardinocchi, Meg. Si occupano del percorso creativo-produttivo dalla nascita alla finalizzazione delle opere musicali a cui lavorano. Oltre a comporre musica propria, si dedicano al sound design e film score. Qual è la storia ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Chiche stasera – 4 marzo – duetteranno con isul palco deldidurante la serata duetti e cover? Ve lo diciamo subito: si tratta di un duo di produttori discografici, compositori, arrangiatori, polistrumentisti, tecnici del suono italiani composto da Fabio Dale’ e Carlo Frigerio. Durante la loro carriera hanno collaborato con vari artisti, tra cui, Subsonica, Ghali, J-Ax, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Raphael Gualazzi, Galeffi, Dargen D’Amico, Andrea Nardinocchi, Meg. Si occupano del percorso creativo-produttivo dalla nascita alla finalizzazione delle opere musicali a cui lavorano. Oltre a comporre musica propria, si dedicano al sound design e film score. Qual è la storia ...

