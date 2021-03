Chi è Samuele Bersani, l’ospite di Willie Peyote al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è Samuele Bersani, il cantante che duetta stasera – 4 marzo – con Willie Peyote al Festival di Sanremo 2021? Si tratta di uno dei principali cantautori italiani, che duetterà con il cantante di questa 71esima edizione sulle note di un suo meraviglioso brano di successo, Giudizi Universali. Da sempre apprezzato per la sua raffinatezza e intelligenza, in carriera ha vinto ben tre Targhe Tenco. Ma conosciamolo meglio: ecco la sua carriera, le canzoni e la vita privata. Nato a Cattolica, in provincia di Rimini, il 1° ottobre 1970, si appassiona sin da piccolo di musica. Dopo aver fatto gavetta in alcuni gruppi durante l’adolescenza, Samuele Bersani si trasferisce a Bologna, e qui viene notato da Lucio Dalla. Il grande Lucio diventa un ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è, il cantante che duetta stasera – 4 marzo – conaldi? Si tratta di uno dei principali cantautori italiani, che duetterà con il cantante di questa 71esima edizione sulle note di un suo meraviglioso brano di successo, Giudizi Universali. Da sempre apprezzato per la sua raffinatezza e intelligenza, in carriera ha vinto ben tre Targhe Tenco. Ma conosciamolo meglio: ecco la sua carriera, le canzoni e la vita privata. Nato a Cattolica, in provincia di Rimini, il 1° ottobre 1970, si appassiona sin da piccolo di musica. Dopo aver fatto gavetta in alcuni gruppi durante l’adolescenza,si trasferisce a Bologna, e qui viene notato da Lucio Dalla. Il grande Lucio diventa un ...

