Chi è Lamberto Giannini | il superpoliziotto esperto di antiterorrismo è il nuovo capo della Polizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il prefettoè ile direttore generalePubblica Sicurezza. Prende il posto di Franco Gabrielli, diventato nel frattempo sottosegretario del governo di Mario Draghi con delega ai Servizi Segreti. Da inizio anno era aSegreteria del DipartimentoPubblica Sicurezza.è nato nel 1964 a Roma ed è undi antiterrorismo. Laureato in giurisprudenza nella principale università capitolina, La Sapienza, è il 1989 quando entra in. In servizio alle questure di Torino e di Roma, secondo quanto si legge sulla sua biografia sul sitodi Stato, ...

Lamberto Giannini Nato a Roma il 29 gennaio 1964, dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma, è entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1989 frequentando il 74° ...Nato a Roma il 29 gennaio del 1964, dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma, il nuovo capo della polizia Lamberto Giannini è entrato in polizia ...Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha nominato Lamberto Giannini nuovo capo della Polizia.