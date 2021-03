Che Dio Ci Aiuti: Azzurra non si farà suora per Can Yaman? Risponde Diana Del Bufalo (Di giovedì 4 marzo 2021) Le fan di Can Yaman sono in fibrillazione perché tra una settimana lo vedranno nell’ultima puntata di “Che Dio Ci Aiuti 6” su RAI 1 (non stasera, giovedì 4 marzo, per via del Festival di Sanremo). Sappiamo che metterà in crisi la vocazione di Azzurra (Francesca Chillemi), la quale ha intrapreso il noviziato: ma come andrà a finire? A dire qualcosa (ovviamente senza sbilanciarsi troppo) è stata Diana Del Bufalo, che nella fiction interpreta Monica. La giovane attrice è stata ospite domenica scorsa, il 29 febbraio, a “Da noi … A Ruota Libera” di Francesca Fialdini insieme ai colleghi Simonetta Columbu (Ginevra), Gianmarco Saurino (Nico), da remoto Pierpaolo Spollon (Emiliano) ed Erasmo Genzini (Erasmo) e c’è stato anche un video-saluto per loro da Valeria Fabrizi (Suor Costanza) … Cos’ha detto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 4 marzo 2021) Le fan di Cansono in fibrillazione perché tra una settimana lo vedranno nell’ultima puntata di “Che Dio Ci6” su RAI 1 (non stasera, giovedì 4 marzo, per via del Festival di Sanremo). Sappiamo che metterà in crisi la vocazione di(Francesca Chillemi), la quale ha intrapreso il noviziato: ma come andrà a finire? A dire qualcosa (ovviamente senza sbilanciarsi troppo) è stataDel, che nella fiction interpreta Monica. La giovane attrice è stata ospite domenica scorsa, il 29 febbraio, a “Da noi … A Ruota Libera” di Francesca Fialdini insieme ai colleghi Simonetta Columbu (Ginevra), Gianmarco Saurino (Nico), da remoto Pierpaolo Spollon (Emiliano) ed Erasmo Genzini (Erasmo) e c’è stato anche un video-saluto per loro da Valeria Fabrizi (Suor Costanza) … Cos’ha detto ...

