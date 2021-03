Che cosa ci insegna la lezione di Israele sulla campagna vaccinale

Leggi su wired

(Di giovedì 4 marzo 2021) (foto: Shai Pal/Unsplash)Lo avevano detto in molti, lo avevamo ricordato anche noi:era un caso più che interessante per capire l’efficacia delle vaccinazioni, più del Regno Unito. Per una serie combinata di fattori. La disponibilità di vaccini da una parte certo e l’avvio precoce della, a ridosso della loro approvazione (soprattutto Pfizer, ma non solo). Ma anche le dimensioni ridotte del paese, e ancora un sistema organizzato, in gran parte digitalizzato, che ha accelerato la somministrazioni dei vaccini. Il risultato è che a oggisvetta in testa ai paesi per numero di vaccinazioni in riferimento alla popolazione. Oltre il 55% ha ricevuto almeno una dose di vaccino, e circa il 40% della popolazione è completamente vaccinata, circa l’80% di quella over 60 (dati Our World in Data). E gli effetti di questa ...