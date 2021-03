Champions League, anche il ritorno tra Liverpool e Lipsia si giocherà a Budapest (Di giovedì 4 marzo 2021) La UEFA ha annunciato che la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Liverpool-Lipsia in programma il 10 marzo si giocherà a Budapest alla Puskas Arena. Si tratta dello stesso stadio utilizzato per la gara di andata in quanto il Liverpool non aveva ottenuto l’autorizzazione ad entrare in Germania, una decisione presa dalle autorità tedesche per arginare la diffusione delle nuove varianti di coronavirus. Per lo stesso motivo anche la gara di ritorno si giocherà quindi in campo neutro. La gara di andata si era chiusa con una vittoria per 2-0 del Liverpool con i Reds che tecnicamente erano la squadra in trasferta. The #UCL second leg match between @LFC and @RBLeipzig ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) La UEFA ha annunciato che la gara didegli ottavi di finale diin programma il 10 marzo sialla Puskas Arena. Si tratta dello stesso stadio utilizzato per la gara di andata in quanto ilnon aveva ottenuto l’autorizzazione ad entrare in Germania, una decisione presa dalle autorità tedesche per arginare la diffusione delle nuove varianti di coronavirus. Per lo stesso motivola gara disiquindi in campo neutro. La gara di andata si era chiusa con una vittoria per 2-0 delcon i Reds che tecnicamente erano la squadra in trasferta. The #UCL second leg match between @LFC and @RBLeipzig ...

UFFICIALE Liverpool - Lipsia si giocherà a Budapest: i dettagli La UEFA ha annunciato che la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League fra Liverpool e Lipsia si giocherà a ...

Volley femminile: l'Imoco accede alla semifinale di Champions League A Villorba le atlete di Conegliano hanno battuto Scandicci 3 - 0. Adesso il confronto tutto italiano con Novara. di Barnaba Ungaro, montaggio Andrea Giorgio

