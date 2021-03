Cesena, bonus aziendali per dipendenti che si sposano o fanno figli. “La famiglia prima di tutto” (Di giovedì 4 marzo 2021) Cesena, 4 mar – Un bonus aziendale di 1500 euro ai dipendenti che decidono di sposarsi e/o aver figli. E’ la forma di welfare garantito da Mpc, un’azienda di Cesena fondata nel 1973 guidata dall’imprenditore Stefano Soldati. Presidente del comitato locale di Confartigianato, Soldati è a capo di un’impresa che compone il puzzle di industrie presenti nella pianura romagnola, con Technogym, Orogel, Caviro. Mpc è leader nella produzione di macchine di precisione per processi artigianali. Il bonus contribuisce al clima di cooperazione tra dipendenti e impresa Soldati ha fatto la cosiddetta «gavetta». Approdato, giovanissimo, all’impresa tramite uno stage, ne è diventato capo dopo una lunga carriera lavorativa. Spiega al Corriere le motivazioni alla base ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021), 4 mar – Unaziendale di 1500 euro aiche decidono di sposarsi e/o aver. E’ la forma di welfare garantito da Mpc, un’azienda difondata nel 1973 guidata dall’imprenditore Stefano Soldati. Presidente del comitato locale di Confartigianato, Soldati è a capo di un’impresa che compone il puzzle di industrie presenti nella pianura romagnola, con Technogym, Orogel, Caviro. Mpc è leader nella produzione di macchine di precisione per processi artigianali. Ilcontribuisce al clima di cooperazione trae impresa Soldati ha fatto la cosiddetta «gavetta». Approdato, giovanissimo, all’impresa tramite uno stage, ne è diventato capo dopo una lunga carriera lavorativa. Spiega al Corriere le motivazioni alla base ...

Bonus per sposi e neogenitori Anche in un periodo di gravi difficoltà come questo, ci sono aziende che investono sui propri dipendenti e premiano non solo la loro produttività sul luogho di lavoro. E' il caso di Stefano Soldati de ...

Anche in un periodo di gravi difficoltà come questo, ci sono aziende che investono sui propri dipendenti e premiano non solo la loro produttività sul luogho di lavoro. E' il caso di Stefano Soldati de ...