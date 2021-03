Cecilia Capriotti mente sul suo abito | smascherata dallo stilista | ”Vergognati” FOTO

(Di giovedì 4 marzo 2021)nella bufera per unpassato per Dior Recentec’è stato uno scontro social trae loFerdinand. Il motivo? A scatenare il botta e risposta è stato un meraviglioso vestito nero di pizzo indossato dall’ex gieffina nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì scorso sulla rete ammiraglia Mediaset. La soubrette infatti, per l’occasione ha deciso di mettersi l’dello, ma poi condividendo lo scatto su Instagram ha scritto che la creazione era di Dior e non dell’artigiano partenopeo. Stando ai follower della donna non si tratta di un errore, bensì un gesto voluto. Lo, una volta informato dei fatti ha provato a contattare la ...

andromedua : CECILIA CAPRIOTTI??? - Lightvvooddetv : cecilia capriotti ? - swifttselena : @ilariaappetiti cecilia capriotti just being cecilia capriotti - avni00499711 : RT @dylobrien24: Cecilia Capriotti durante la coreografia di Capodanno #tzvip - yohkatheryn : questa pare cecilia capriotti #sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Capriotti

Spread the love, ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, in una recente intervista rilasciata per il settimanale "Chi", parla del reality delle coppie. "È nelle mie corde, mi ...Il percorso dinella Casa del Grande Fratello Vip non è stato dei più longevi, ma l'attrice ha lasciato un bel ricordo negli spettatori del reality show di Canale5 . La, tra una critica e ...Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti si candida per la nuova edizione di Temptation Island.Reduce dalla sua breve ma intensa esperienza al Grande Fratello Vip Cecilia Capriotti al settimanale Chi ha rivelato che sarebbe già pronta per ...