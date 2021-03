“C’è lui al suo posto”. Isola dei Famosi 2021: fuori Carolina Stramare, dentro il bello di UeD (Di giovedì 4 marzo 2021) Nei giorni scorsi vi abbiamo riferito di un forfait inaspettato all”Isola dei Famosi 2021?. L’ex Miss Italia Carolina Stramare è stata costretta dunque a rinunciare al viaggio in Honduras per sopraggiunti problemi di natura familiare. A confermare ufficialmente la notizia è stata la stessa produzione del reality show di Ilary Blasi. In particolare questo il messaggio apparso sui social: “Sopraggiunti problemi familiari impediscono a Carlotta Stramare di avere la serenità necessaria per affrontare questa avventura”. In seguito la stessa diretta interessata ha spiegato il perché del suo mancato approdo in Honduras: “Come ben sapete è stata ufficializzata la mia partecipazione all’Isola dei Famosi. Si sono però presentati dei problemi di salute familiari ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Nei giorni scorsi vi abbiamo riferito di un forfait inaspettato all”dei?. L’ex Miss Italiaè stata costretta dunque a rinunciare al viaggio in Honduras per sopraggiunti problemi di natura familiare. A confermare ufficialmente la notizia è stata la stessa produzione del reality show di Ilary Blasi. In particolare questo il messaggio apparso sui social: “Sopraggiunti problemi familiari impediscono a Carlottadi avere la serenità necessaria per affrontare questa avventura”. In seguito la stessa diretta interessata ha spiegato il perché del suo mancato approdo in Honduras: “Come ben sapete è stata ufficializzata la mia partecipazione all’dei. Si sono però presentati dei problemi di salute familiari ...

rtl1025 : ?? Se #Irama restasse in gara, quest'ultima sarebbe falsata? #Amadeus: 'Se lui vorrà escludersi dalla gara, sarà lib… - ZZiliani : Ufficialmente aperta l'operazione addio a #Ronaldo. Premesso che alla #Juve, che non può più reggerlo, costa non 60… - brandobenifei : C’è chi del mio partito ha dichiarato “mi fido politicamente di #Salvini”. Io invece non ho alcuna fiducia in lui.… - jezzlieJ : RT @anailuigg: penso sia giusto far sapere a Tommaso che Andrea Zelletta è il capo fondatore dei zorpini, lui c’era dal giorno 0 e chi dice… - vegan_c00kie : @HONEVUS lui è carl e poi c'è bread -

Ultime Notizie dalla rete : C’è lui Di Napoli ammette: “Avessi avuto testa sarei arrivato in nazionale. Vierchowod non mi faceva toccar palla” Forza Napoli