Catania-Palermo, Sorrentino e Balzaretti dopo il derby: il saluto dell’ex portiere ai tifosi, Federico sui social… (Di giovedì 4 marzo 2021) Stefano Sorrentino e Federico Balzaretti non dimenticano Palermo.Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato mercoledì sera allo Stadio "Angelo Massimino". Una vittoria, quella conquistata dagli uomini di Giacomo Filippi ai danni del Catania in occasione del match valido per la ventottesima giornata di Serie C-Girone C, centrata grazie ad una perla balistica di Mario Alberto Santana. Un Palermo intenso, vorace, volitivo. Finalmente coeso ed acceso. Gagliardo, vigoroso, elettrico. In perfetta modalità derby, la gara più sentita.Non certamente una partita come le altre. Lo sanno bene Stefano Sorrentino e Federico Balzaretti, che hanno indossato la maglia rosanero per anni. L'ex portiere e capitano ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) Stefanonon dimenticano.Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato mercoledì sera allo Stadio "Angelo Massimino". Una vittoria, quella conquistata dagli uomini di Giacomo Filippi ai danni delin occasione del match valido per la ventottesima giornata di Serie C-Girone C, centrata grazie ad una perla balistica di Mario Alberto Santana. Unintenso, vorace, volitivo. Finalmente coeso ed acceso. Gagliardo, vigoroso, elettrico. In perfetta modalità, la gara più sentita.Non certamente una partita come le altre. Lo sanno bene Stefano, che hanno indossato la maglia rosanero per anni. L'exe capitano ...

repubblica : Catania, l'Etna torna ad eruttare: emissione di fumo dal cratere - SkySport : Serie C, Catania-Palermo 0-1: decide il derby un gol di Santana - Catania : ? 47’ | Fine primo tempo | Palermo in dieci uomini | Secondo giallo per Marconi, per gioco pericoloso ai danni di R… - PressFutura : #FuturaPress #Catania, continua il #periodobuio: il #derby va al #Palermo - WiAnselmo : #Catania-#Palermo, Sorrentino e Balzaretti dopo il derby: il saluto dell'ex portiere ai tifosi, Federico sui social… -