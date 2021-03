Carolyn Smith appello disperato: “Ho bisogno d’aiuto perchè da sola non ce la faccio” (Di giovedì 4 marzo 2021) Carolyn Smith è tra i personaggi tv più amati dal pubblico italiano, volto storico della giuria di Ballando con le stelle di cui è anche presidente. La giurata nonostante la pausa dalla tv continua a tenersi in contatto con il suo pubblico grazie ai social, dove per altro è molto attiva. In queste ore l’esperta di ballo ha pubblicato un video dove manifesta a chi la segue, e non esita a dimostrale affetto, un bisogno d’aiuto impellente. Carolyn Smith fonte InstagramCarolyn Smith: “Tino non mi vuole aiutare” Il video ha destato curiosità e ilarità perchè rivela la disperazione rivelata dalla Smith sul fatto che è in preda a comprendere come funziona Tik Tok e non riesce a capirne alcuni meccanismi: “Sto cercando di ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021)è tra i personaggi tv più amati dal pubblico italiano, volto storico della giuria di Ballando con le stelle di cui è anche presidente. La giurata nonostante la pausa dalla tv continua a tenersi in contatto con il suo pubblico grazie ai social, dove per altro è molto attiva. In queste ore l’esperta di ballo ha pubblicato un video dove manifesta a chi la segue, e non esita a dimostrale affetto, unimpellente.fonte Instagram: “Tino non mi vuole aiutare” Il video ha destato curiosità e ilaritàrivela la disperazione rivelata dallasul fatto che è in preda a comprendere come funziona Tik Tok e non riesce a capirne alcuni meccanismi: “Sto cercando di ...

zazoomblog : Carolyn Smith l’annuncio: “Non posso tenerlo per me ve lo dico…” - #Carolyn #Smith #l’annuncio: #posso - HereIsNica : Thread ?? Simone Montedoro ??Cerca Carolina che potrebbe essere Carolyn Smith visto che ha fatto ballando con le st… - infoitcultura : Carolyn Smith, sta per succedere: “Non posso tenerlo per me!”. L’annuncio -