Carica Mick | ' Il cognome Schumacher è uno stimolo | nel 2021 voglio cogliere ogni chance'

Il momento dell'esordio in F.1 è sempre più vicino. Nell'attesa,Schumacher ha ufficialmente parlato alla presentazione della livrea della nuova Haas, la monoposto motorizzata Ferrari con cui correrà la sua prima stagione. Il tedesco, vincitore della F.3 ......hanno lasciato i propri volanti per dare spazio ai giovanissimi Mazepin eSchumacher, con Piero Fittipaldi confermato come terzo pilota. Nemmeno a dirlo il figlio di Michael e campione in...Il team statunitense ha presentato la vettura che sarà affidata ai debuttanti Mick Schumacher e Nikita Mazepin ...La nuova stagione segnerà il debutto di un figlio d'arte, Mick Schumacher, con il tedesco che scenderà in pista alla guida della Haas. Intervistato da Sky Deutschland, il campione in carica della Form ...