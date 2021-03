Campania: forte presenza di varianti Covid, entro una settimana completare vaccinazione personale scuola (Di giovedì 4 marzo 2021) Si è registrato nelle ultime settimane un fortissimo incremento di positivi in Campania. Questo incremento è connesso alle varianti, soprattutto quella inglese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) Si è registrato nelle ultime settimane un fortissimo incremento di positivi in. Questo incremento è connesso alle, soprattutto quella inglese. L'articolo .

