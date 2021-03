Campania, 2780 positivi. Il tasso positivi/tamponi risale all’11,58% (Di giovedì 4 marzo 2021) Per il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, sono 2.780 i positivi delle ultime 24 ore nella nostra regione. Sono stati calcolati su 23.988 effettuati. Il tasso positivi/tamponi è all’11,58% (ieri era al 9,9%). Si contano altri 40 morti, di cui 21 nelle ultime 48 ore e 10 in precedenza. I guariti sono 1.034 ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 140 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.357 ** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Per il bollettino dell’Unità di crisi della Regione, sono 2.780 idelle ultime 24 ore nella nostra regione. Sono stati calcolati su 23.988 effettuati. Il,58% (ieri era al 9,9%). Si contano altri 40 morti, di cui 21 nelle ultime 48 ore e 10 in precedenza. I guariti sono 1.034 ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 140 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.357 ** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

