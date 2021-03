Campana anti-covid in Irpinia | il bollettino delle dosi somministrate

Niggacolin0 : Todos los delincuentes con piel morena kahsksjsksjsjsjsjs la peor anti campaña de la candidata -

Ultime Notizie dalla rete : Campana anti

anteprima24.it

Napoli . 'Ad oggi 4 marzo la situazionedei contagi nel pianeta carcere conta 22 contagiati di cui 8 a Poggioreale, 7 a ... dal titolò: 'Indicazioni per la programmazione della vaccinazione...... aveva come scopo quello di donare kit di sicurezza- Covid a tutte quelle realtà che ne avevano più bisogno: scuole, nidi, Casa Verde, Rsa Del- Guazzesi e Centro antiviolenza "Frida ...Si è concluso l’incontro con le rappresentanze dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale per definire le modalità di un loro coinvo ...CAGLIARI. Si è concluso l’incontro con le rappresentanze dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale per definire le modalità di un loro coinvolgimento nella campagna di vaccinazione ...