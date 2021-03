Camorra, ergastolo per i killer di Nocerino: l’omicidio da “western metropolitano” che spaccò gli equilibri tra i clan di Napoli (Di giovedì 4 marzo 2021) l’omicidio di Ciro Nocerino fu particolarmente cruento. Il cranio della vittima esplose per la gragnuola di proiettili. Avvenne il 25 settembre 2011 in via Cervino, a Napoli, e contribuì alla spaccatura in atto tra i clan della Camorra di Scampia e delle città a nord di Napoli. Quel 2011 fu un anno di scomposizione e ricomposizione degli equilibri criminali di Gomorra. Fu l’anno della disarticolazione del potere degli Scissionisti, gli Amato-Pagano, e dell’umiliazione di Gaetano ‘mano mozza’ Marino, cacciato dalle Case Celesti e poi ucciso nel 2012 a Terracina, noto ai telespettatori di Massimo Giletti come il boss che fu marito di Tina Rispoli, la compagna e ispiratrice del neomelodico Tony Colombo. l’omicidio di Nocerino si inserì in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021)di Cirofu particolarmente cruento. Il cranio della vittima esplose per la gragnuola di proiettili. Avvenne il 25 settembre 2011 in via Cervino, a, e contribuì alla spaccatura in atto tra idelladi Scampia e delle città a nord di. Quel 2011 fu un anno di scomposizione e ricomposizione deglicriminali di Gomorra. Fu l’anno della disarticolazione del potere degli Scissionisti, gli Amato-Pagano, e dell’umiliazione di Gaetano ‘mano mozza’ Marino, cacciato dalle Case Celesti e poi ucciso nel 2012 a Terracina, noto ai telespettatori di Massimo Giletti come il boss che fu marito di Tina Rispoli, la compagna e ispiratrice del neomelodico Tony Colombo.disi inserì in ...

