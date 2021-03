Calls | su Apple TV+ una serie tv che si può solo ascoltare – Notizie Serie TV

(Di giovedì 4 marzo 2021), suTV+ dal 19 marzo debutta una “tv” che si può, un thriller che racconta 9 storie attraverso delle telefonate. Nick Jonas, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Lily Collins, Aaron Taylor-Johnson e Aubrey Plaza presteranno la loro voce in una delle “tv” più particolari di questo 2021. Si tratta di, unadiTV+, che è anche un po’ complicato definiretv, visto che non avrà delle scene visive, ma sarà una collezione di storie raccontate attraverso delle telefonate. Lasarà disponibile suTV+ dal 19 marzo 2021, e userà l’audio appunto e ...

TV+ ha diffuso il primo, misterioso trailer di, una nuova serie in arrivo sulla piattaforma di streaming il prossimo 19 ...Una nuova serie davvero particolare sta per arrivare suTV+ . si chiameràe sarà disponibile alla visione dal prossimo 19 marzo.descrivecome una rivoluzionaria esperienza televisiva immersiva che utilizza magistralmente solo audio e immagini astratte minimali per raccontare storie da brivido. Si tratta a tutti gli ...Calls, su Apple TV+ dal 19 marzo debutta una “serie tv” che si può solo ascoltare, un thriller che racconta 9 storie attraverso delle telefonate. Nick Jonas, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Lily Collins ...Pedro Pascal, Rosario Dawson e Lily Collins sono solo alcune delle numerose star che si sono unite al nuovo di Appple TV+, Calls.