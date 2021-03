Calciomercato Torino: Zaza nel mirino del Galatasaray. I dettagli (Di giovedì 4 marzo 2021) Simone Zaza potrebbe lasciare la Serie A nel prossimo mercato estivo: sull’attaccante ci sarebbe il Galatasaray per sostituire Falcao Simone Zaza sembra rinvigorito sotto la gestione di Davide Nicola: una presenza costante in campo e i due gol che permisero il pari in rimonta contro il Benevento. Come riporta Tuttosport però ci sarebbero sirene turche per l’attaccante lucano: sulle sue tracce ci sarebbe il Galatasaray che sarebbe alla ricerca dell’erede di Falcao. Una prospettiva che potrebbe far gola all’ex Juve, con la possibilità di tornare a giocare in Europa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Simonepotrebbe lasciare la Serie A nel prossimo mercato estivo: sull’attaccante ci sarebbe ilper sostituire Falcao Simonesembra rinvigorito sotto la gestione di Davide Nicola: una presenza costante in campo e i due gol che permisero il pari in rimonta contro il Benevento. Come riporta Tuttosport però ci sarebbero sirene turche per l’attaccante lucano: sulle sue tracce ci sarebbe ilche sarebbe alla ricerca dell’erede di Falcao. Una prospettiva che potrebbe far gola all’ex Juve, con la possibilità di tornare a giocare in Europa. Leggi su Calcionews24.com

Fprime86 : RT @cmdotcom: Serie A, Giudice Sportivo: Lazio-Torino 'sub iudice', indagine su Arslan nel post Milan-Udinese, quattro squalificati https:/… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Giudice Sportivo: ecco gli squalificati dopo le partite di ieri! Per #LazioTorino... ? - SOSFanta : ?? Giudice Sportivo: ecco gli squalificati dopo le partite di ieri! Per #LazioTorino... ? - cmdotcom : Serie A, Giudice Sportivo: Lazio-Torino 'sub iudice', indagine su Arslan nel post Milan-Udinese, quattro squalifica… - calciomercatoit : ?? Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 25a giornata di #SerieA: attesa per il risultato di… -