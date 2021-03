Calciomercato Serie C Pro Patria, ufficiale il ritorno di Masetti (Di giovedì 4 marzo 2021) BUSTO ARSIZIO - La Pro Patria si rinforza per il rush finale di stagione con un centrocampista che già conosce l'ambiente bustocco. Ecco il comuunicato ufficiale: "Aurora Pro Patria 1919 comunica di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) BUSTO ARSIZIO - La Prosi rinforza per il rush finale di stagione con un centrocampista che già conosce l'ambiente bustocco. Ecco il comuunicato: "Aurora Pro1919 comunica di ...

sportli26181512 : Calciomercato Serie C Pro Patria, ufficiale il ritorno di #Masetti: Il classe '98 ha firmato fino a giugno prossimo… - sportli26181512 : Diritti Tv: Sky o Dazn? Oggi un'altra Assemblea di Lega per provare a compattare una Serie A spezzata in due: Altro… - risoldi_sergio : RT @cmdotcom: Il rigore di #Kessie salva il #Milan all'ultimo: 1-1 contro l'#Udinese - ProfidiAndrea : ?? ?????????????? ?????????????????????????? - Tutti gli infortunati e i tempi di recupero, gli squalificati e 9 sono positivi al… -