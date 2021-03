Calcio | Serie A | giudice sportivo rinvia decisione su Lazio-Torino

repubblica : La Juventus capace di tutto: così Pirlo è diventato l'imprevedibile della serie A: Una squadra che sembrava fuori d… - CorSport : #Insigne furioso con il #Napoli: 'Squadra di m...' ?? - tuttosport : #Udinese, #Gotti: 'Rigore? Datelo ad altri e viene giù il mondo' ?? - MirkoMazzali : @ParmaCalcio_en , ha parlato D'Aversa.. Questa sera la sfida all'Inter capolista. @tuttocampo Aggiornamenti dalle… - MirkoMazzali : @ParmaCalcio_en , i convocati per la gara di questa sera contro l'Inter. @tuttocampo Questa sera aggiornamenti su… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

La Nazione

Resta sub - judice Lazio - Torino, l'anticipo della 25/a giornata diA non disputato per la mancata presentazione della squadra granata all'Olimpico di Roma. Oggi il giudice sportivo dellaA, Gerardo Mastrandrea, ha omologato i risultati della giornata e ha lasciato 'sub judice' la partita non giocata in attesa che il .... - -Brutte notizie per Fonseca: il successo di Firenze ha un sapore amaro per la Roma, che perde il suo uomo dal rendimento più alto: Jordan Veretout , centrocampista da 10 reti inA in questa stagione, è stato costretto ad abbandonare il match del Franchi (al 62') per un problema muscolare al flessore che potrebbe tenerlo fuori gioco per un mese. Questo è ciò che trapela ...Beffa nei minuti di recupero per il Livorno, che gioca una buona partita contro l’Alessandria nel match valevole per la 28^ giornata di Serie C (girone B) ma perde 0-1 al 92'. All’Armando Picchi ...Milano, 4 mar. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A rinvia la decisione su Lazio-Torino, match della 25esima giornata di Serie A non ...