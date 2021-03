Calcio | Ghirelli Lega Pro | ' si avvi meccanismo di riforma campionati'

(Di giovedì 4 marzo 2021) Firenze, 4 mar. - (Adnkronos) - Oggi il Consiglio Direttivo diPro è tornato a riunirsi in videoconferenza. Tra i temi all'ordine del giorno, ladei. Il presidenteha auspicato che “già domani il Consiglio Federale metta in moto ilorganizzativo diando una discussione costruttiva”.Pro, attraverso la sua commissione competente, prosegue inoltre il lavoro sulladei gironi. Il presidenteè tornato infine sull'appello lanciato al Governo Draghi perché il settore sportivo benefici dei ristori previsti dal Dl sostegno. “Gli stadi chiusi e i protocolli sanitari stanno pesando terribilmente sui conti dei club, al pari di qualsiasi altro comparto ...

... Paolo Dal Pino (Serie A), Mauro Balata (Serie B), Francesco, (Lega Pro), Cosimo Sibilia (... addetti ai lavori, dirigenti, presidenti, rappresentanti e appassionati del mondo del...... che ha militato anche in ex squadre di C, ha calcato i campi della terza serie delprofessionistico, ricorda una nota. "Il ricordo di Davide vive - spiega Francesco, presidente Lega ...Firenze, 4 mar. - (Adnkronos) - Oggi il Consiglio Direttivo di Lega Pro è tornato a riunirsi in videoconferenza. Tra i temi all'ordine del giorno, la ...467 firme per una petizione di giocatori, allenatori e dirigenti in vista del Consiglio Federale di domani, venerdì 5 marzo.