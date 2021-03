Cagliari, grinta Godin: “Il calcio non è solo tecnica e tattica. Stiamo tirando fuori la rabbia degli ultimi mesi” (Di giovedì 4 marzo 2021) Seconda vittoria di fila per il Cagliari di mister Leonardo Semplici. La cura del nuovo tecnico funziona e anche contro il Bologna è arrivato il successo dopo quello col Crotone. Tre punti preziosi che confermano la voglia dei rossoblù di tirarsi fuori da una situazione complicata dovuta ai mesi passati e ai risultati non ottenuti. Diego Godin, leader difensivo e non solo, ha parlato al sito ufficiale dei sardi spiegano le sue sensazioni e quelle del gruppo.Godin: "Tanta rabbia accumulata e ora..."caption id="attachment 1088073" align="alignnone" width="718" Cagliari Godin (Twitter Godin)/caption"Abbiamo mostrato intensità e organizzazione, ma soprattutto la rabbia che avevamo dentro dopo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Seconda vittoria di fila per ildi mister Leonardo Semplici. La cura del nuovo tecnico funziona e anche contro il Bologna è arrivato il successo dopo quello col Crotone. Tre punti preziosi che confermano la voglia dei rossoblù di tirarsida una situazione complicata dovuta aipassati e ai risultati non ottenuti. Diego, leader difensivo e non, ha parlato al sito ufficiale dei sardi spiegano le sue sensazioni e quelle del gruppo.: "Tantaaccumulata e ora..."caption id="attachment 1088073" align="alignnone" width="718"(Twitter)/caption"Abbiamo mostrato intensità e organizzazione, ma soprattutto lache avevamo dentro dopo ...

