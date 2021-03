Bucchioni su Tomori | “Ha forza e qualità | è straordinario” | News

PianetaMilan : @EnzoBucchioni su @fikayotomori_ : 'Ha forza e qualità, è straordinario' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan… - milansette : TMW Radio - Bucchioni su Tomori: 'E' arrivato da un campionato sconosciuto ma sembra che lo conosca benissimo' - sportli26181512 : TMW Radio - Bucchioni su Tomori: 'E' arrivato da un campionato sconosciuto ma sembra che lo conosca benissimo': Int… -

Ultime Notizie dalla rete : Bucchioni Tomori

Pianeta Milan

Per parlare della giornata di campionato a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni. Che ne pensa.Con Tonali vertice basso, Kessie e Meitè interni a centrocampo, Calhanoglu e Saelemaekers esterni del tridente con Ibra in mezzo, forse si potrebbe trovare una maggiore compattezza. Proprio per questo ...