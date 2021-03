Brexit, nuove tensioni sul nodo Irlanda: gli unionisti dell’Ulster scrivono a Johnson (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – I veterani di un gruppo paramilitare unionista dell’Ulster hanno annunciato il ritiro della loro adesione all’accordo di pace irlandese del Venerdì Santo 1998 a causa della situazione commerciale post-Brexit che si è venuta a creare in Irlanda del Nord. Il Paese, infatti, nonostante l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea di fatto rimane all’interno del mercato comune europeo e dell’unione doganale, una decisione condivisa dai negoziatori di Bruxelles e Londra per evitare di ricostituire il confine fisico con l’Irlanda ma che sta creando diversi problemi alle aziende locali. In una lettera inviata a Boris Johnson, i militanti del Loyalist Communities Council hanno riferito al premier britannico di non ritenersi più vincolati agli impegni sottoscritti 23 anni fa a causa ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – I veterani di un gruppo paramilitare unionistahanno annunciato il ritiro della loro adesione all’accordo di pace irlandese del Venerdì Santo 1998 a causa della situazione commerciale post-che si è venuta a creare indel Nord. Il Paese, infatti, nonostante l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea di fatto rimane all’interno del mercato comune europeo e dell’unione doganale, una decisione condivisa dai negoziatori di Bruxelles e Londra per evitare di ricostituire il confine fisico con l’ma che sta creando diversi problemi alle aziende locali. In una lettera inviata a Boris, i militanti del Loyalist Communities Council hanno riferito al premier britannico di non ritenersi più vincolati agli impegni sottoscritti 23 anni fa a causa ...

