Bonetti: congedo per i genitori con figli in Dad, lavoriamo perché valga per tutti i giorni. A luglio assegno universale

"Mi sono subito attivata, ma tutto il governo nelle sue varie componenti ha manifestato una analoga sensibilità, per varare un pacchetto di strumenti a sostegno soprattutto delle famiglie che saranno chiamate a sostenere di nuovo un grosso sforzo per la sospensione della didattica in presenza". Così la ministra della Famiglia Elena Bonetti a Il Messaggero.

