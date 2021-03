Bologna zona rossa, il racconto dentro e fuori gli ospedali. L’amarezza e le paure dei medici per impennata dei contagi: “Troppi irresponsabili” (Di giovedì 4 marzo 2021) Suona il telefono del reparto della terapia intensiva. La dottoressa fissa lo schermo: non è l’ora delle chiamate ai famigliari, non può rispondere o si accavallano le procedure. Ci ripensa. “Signora solo una cosa al volo, poi la richiamo”. Abbassa la voce. “Lo abbiamo estubato, ora stiamo a vedere”. Mette giù. “La signora è molto preoccupata, il marito ha solo 50 anni. Sotto si sentivano voci di bambini”. Fa un respiro. “Anche mio marito è stato ricoverato qui. Allora ero io quella che piangeva e ho capito cosa vuol dire stare dall’altra parte”. Dietro la mascherina si commuove ancora, lo dicono gli occhi. Ma ha il viso coperto, nessuno se ne accorge e ricomincia da dove era rimasta. “Qui davanti vedete un altro paziente Covid di 50 anni, intubato, nessuna comorbità. E’ peggiorato in quattro giorni e abbiamo deciso di attaccarlo all’Ecmo, una macchina per l’ossigenazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Suona il telefono del reparto della terapia intensiva. La dottoressa fissa lo schermo: non è l’ora delle chiamate ai famigliari, non può rispondere o si accavallano le procedure. Ci ripensa. “Signora solo una cosa al volo, poi la richiamo”. Abbassa la voce. “Lo abbiamo estubato, ora stiamo a vedere”. Mette giù. “La signora è molto preoccupata, il marito ha solo 50 anni. Sotto si sentivano voci di bambini”. Fa un respiro. “Anche mio marito è stato ricoverato qui. Allora ero io quella che piangeva e ho capito cosa vuol dire stare dall’altra parte”. Dietro la mascherina si commuove ancora, lo dicono gli occhi. Ma ha il viso coperto, nessuno se ne accorge e ricomincia da dove era rimasta. “Qui davanti vedete un altro paziente Covid di 50 anni, intubato, nessuna comorbità. E’ peggiorato in quattro giorni e abbiamo deciso di attaccarlo all’Ecmo, una macchina per l’ossigenazione ...

