Bologna, Sabatini: «Siamo arrabbiati, ma temo il Napoli» (Di giovedì 4 marzo 2021) Walter Sabatini ha parlato del prossimo impegno del Bologna contro il Napoli Walter Sabatini, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del prossimo impegno in campionato in casa del Napoli. «Il Bologna sarà arrabbiato dopo la sconfitta di Cagliari. Il Napoli lo temo molto, non aveva bisogno della componente emotiva per far paura. Non mi stancherò mai di dire che Gattuso l’ho preso io a 17 anni, a Perugia, e per lui ho un affetto particolare. Non ha bisogno di un tutor, si tutela da solo. Poi conta anche la fortuna e abbiamo visto quanti infortuni ha avuto. Il calcio senza cu*o non si gioca. La fortuna è un’attitudine. Rino è un ragazzo vero e coraggioso. È sempre sincero e mette ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Walterha parlato del prossimo impegno delcontro ilWalter, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissdel prossimo impegno in campionato in casa del. «Ilsarà arrabbiato dopo la sconfitta di Cagliari. Illomolto, non aveva bisogno della componente emotiva per far paura. Non mi stancherò mai di dire che Gattuso l’ho preso io a 17 anni, a Perugia, e per lui ho un affetto particolare. Non ha bisogno di un tutor, si tutela da solo. Poi conta anche la fortuna e abbiamo visto quanti infortuni ha avuto. Il calcio senza cu*o non si gioca. La fortuna è un’attitudine. Rino è un ragazzo vero e coraggioso. È sempre sincero e mette ...

