Bologna | nelle terapie intensive del Sant’Orsola | ora gli intubati hanno tra 45 e 60 anni “Con le varianti decorso più rapido e aggressivo”

(Di giovedì 4 marzo 2021) A un anno dall’inizio dell’epidemia,corsie delledell’ospedaledisi è tornati a correre. Proprio come a marzo dell’anno scorso. “E’ anche peggio” spiega Andrea Zanoni, direttore del reparto di rianimazione, che quest’estate si è dotato di un’area dedicata ai pazienti Covid con tecnologie all’avanguardia. In questi giorni tutti gli ospedali della provincia distanno fronteggiando un aumento improvviso dei casi. Numeri che fanno paura e checostretto sindaco e Regione a chiedere la zona rossa. “Il reparto è pieno – racconta Zanoni- dalla scorsa settimana abbiamo avuto un’impennata di ricoveri anche nell’area critica. Siamo stati costretti a rimandare parte degli interventi ordinari programmati”. A preoccupare i ...

... ma il nuovo Dpcm e il parere del Cts indicano indispensabile intervenire nelle scuole, se il numero dei contagi supera i 250 su 100.000 abitanti". E solo a Bologna nella settimana 22 - 28 febbraio ... primarie e secondarie, in zona rossa, dovranno chiudere quelle nelle zone dove si registra una ... le province dove le scuole rischiano la chiusura sarebbero: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia,...