Bologna, Merola: “Andate nei parchi vicino a casa” sennò scatta l’ordinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – A Bologna, da oggi in zona rossa, i parchi restano aperti e il sindaco di Bologna non dice un “no” secco ai cittadini che vogliono trascorrere un po’ di tempo in una delle aree verdi della città: l’importante è limitarsi a quelle che si trovano nei pressi della propria abitazione. “È possibile girare intorno a casa andando al giardino o parco più vicino“, afferma il sindaco davanti alle telecamere di RaiNews24. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – A Bologna, da oggi in zona rossa, i parchi restano aperti e il sindaco di Bologna non dice un “no” secco ai cittadini che vogliono trascorrere un po’ di tempo in una delle aree verdi della città: l’importante è limitarsi a quelle che si trovano nei pressi della propria abitazione. “È possibile girare intorno a casa andando al giardino o parco più vicino“, afferma il sindaco davanti alle telecamere di RaiNews24.

VittorioSgarbi : Il sindaco di Bologna Merola chiede di dichiarare la città zona rossa. E’ il solo rosso che gli resta. @qn_carlino… - Agenzia_Ansa : Bologna verso #zonarossa. 'Ricoveri in aumento -dice il sindaco Virginio Merola - misure tra pochi giorni' #ANSA - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il Sindaco di #Bologna Virginio Merola ha deciso di confermare l'ordinanza fino a martedì 6 aprile 2021 che vieta agli e… - rep_bologna : Bologna, primo giorno in zona rossa. Merola: 'State in casa. Pronto a chiudere i parchi se non si rispettano le reg… - corrierebologna : Stretta anti-movida: Merola vieta l’alcol da asporto dopo le 18 in tutta la città -