Bollettino Lombardia oggi | morti | contagi e guariti di giovedì 4 marzo

E' stato diramato il Bollettino relativo alla situazione epidemiologica della Regione Lombardia, contenente in nuovi dati aggiornati a giovedì 4 marzo. Oggi si registrano 5.174 nuovi contagi, 59 morti, 2.057 guariti, 38.772 tamponi molecolari, 532 (+26) ricoverati in terapia intensiva, 4.735 (+180) ricoverati negli altri reparti.

