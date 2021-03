Bollettino da zona rossa in Campania | i dati di oggi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Torna a correre la curva dei contagi da Coronavirus indopo la frenata di ieri:il virus fa registrare 2.780 positivi su 23.988 tamponi effettuati, 667 in più di ieri con 2.545 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo l’11,59% dei test, più di tre punti percentuali in più di ieri quando l’indice di contagio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Per spostarsi nelle zone arancioni scuro e nelle zone rosse serve il modulo (si può scaricare qui) di autocertificazione per giustificare tutti i movimenti non consentiti dalle ordinanze. Ecco le rego ...Sono 2.635 (di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 26.533 (di cui 6.783 antigenici) tamponi analizzati: questi ...