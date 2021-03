Bollettino Covid Italia e Lombardia di oggi 4 marzo | 22 865 positivi e 339 decessi

Adnkronos : #Covid #Sardegna, 81 nuovi contagi e 4 morti: bollettino - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - Adnkronos : #Covid #Lombardia, oggi 5.174 contagi: bollettino 4 marzo - MartinaNotizie : Covid, il bollettino ASL del 4 marzo. A Martina Franca 29 ricoverati - cafifal : RT @fanpage: Il bollettino di oggi #4marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

...6% Sono 5.174 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo ildi oggi, 4 marzo. ... Leggi ancheItalia oggi, dati Regioni 4 marzo: Lombardia zona arancione scuro Nelle ultime 24 ...I dati di oggi, 4 marzo Sono 560 nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo ildi oggi, 4 marzo. Registrati inoltre altri 14 morti. Nell'isola sono 1.130 i pazienti dimessi o guariti fra ieri e oggi. In tutta la regione, i positivi sono 24.545 - 584 in meno rispetto a ...Sono 22.865 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 339.635 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno sale al 6,7%. Impennata in Piemonte ...Ecco il bollettino della Regione di giovedì 4. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.202 (10 in più rispetto a ieri) ...