Bollettino Coronavirus oggi 4 marzo 2021: 22.865 casi, 339 morti. Lombardia, 5.174 contagi. Tasso positività sale al 6,7%, +232 terapie intensive (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Bollettino del Coronavirus in Italia di oggi 4 marzo 2021 conferma la recrudescenza dell'epidemia nel Paese, alla vigilia del nuovo rapporto Iss che potrebbe determinare il passaggio in zona... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 marzo 2021) Ildelin Italia diconferma la recrudescenza dell'epidemia nel Paese, alla vigilia del nuovo rapporto Iss che potrebbe determinare il passaggio in zona...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 marzo: 22.865 nuovi casi e 339 morti: Ieri, con 358.884 tamponi effettuati e u… - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - PieraBelfanti : Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 marzo: i nuovi casi salgono a 22.865, i morti sono 339. L’indice di posi… - DANI56 : RT @Libero_official: Il #bollettino del 4 marzo: 22.865 contagiati, 13.488 guariti e 339 morti, +394 ricoveri in reparti Covid e +64 in ter… -