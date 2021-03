Bollettino Coronavirus di Giovedì 4 Marzo 2021 | rapporto positivi tamponi al 6 | 73%

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) In data 4l’incremento nazionale dei casi è +0,76% (ieri +0,70%) con 2.999.119 contagiati totali, 2.453.706 dimissioni/guarigioni (+13.488) e 98.974 deceduti (+339); 446.439 infezioni in corso (+9.018). Ricoverati con sintomi +394 (20.157); terapie intensive +64 (2.475) con 232 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 339.635totali (ieri 358.884) di cui 183.052 molecolari (ieri 192.341) e 156.583 test rapidi (ieri 166.543) con 112.202 casi testati (ieri 115.872); 22.865(target 4.311);totali 6,73% (ieri 5,81% – target 2%);/casi testati 20,37% (ieri 18,02%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.174; Campania 2.780; Emilia Romagna 2.545; Piemonte 2.167; Lazio 1.702; ...