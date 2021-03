Bollettino Campania oggi | morti | contagi e guariti di giovedì 4 marzo

(Di giovedì 4 marzo 2021) E’ stato diramato ilrelativo alla situazione epidemiologica della Regione, contenente in nuovi dati aggiornati asi registrano 2.780 nuovi, 40, 19.886 tamponi molecolari, 1.034, 140 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 1.357 (+1) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Stando alaggiornato in tempo reale sul sito del ministero, alla mattina del 4 marzo ... Le più rapide sono invece Toscana e, entrambe all'80%, così come la provincia di Bolzano (84,...Ieri, secondo ildella regione, insi sono registrati 2.635 contagi e 40 morti. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi processati è pari al 9,93%. Inieri erano ...Torna a correre la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo la frenata di ieri: oggi il virus fa registrare 2.780 positivi su 23.988 tamponi effettuati, 667 in più ...Per quanto riguarda l'Asl Napoli 1 Centro, il direttore generale Ciro Verdoliva, fa sapere che la Mostra d'Oltremare potrebbe essere pronta già da sabato, in caso di massiccia adesione, a effettuare l ...