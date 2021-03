MediasetTgcom24 : Birmania, Unicef: almeno cinque bambini uccisi nelle manifestazioni #Birmania - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Birmania, Unicef: almeno cinque bambini uccisi nelle manifestazioni #Birmania - asmario1927 : RT @MediasetTgcom24: Birmania, Unicef: almeno cinque bambini uccisi nelle manifestazioni #Birmania - Teresasalvati_ : RT @MediasetTgcom24: Birmania, Unicef: almeno cinque bambini uccisi nelle manifestazioni #Birmania - bbeghella : RT @MediasetTgcom24: Birmania, Unicef: almeno cinque bambini uccisi nelle manifestazioni #Birmania -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania Unicef

TGCOM

Almeno cinque bambini e diversi adulti sono stati uccisi nella repressione delle manifestazioni contro il colpo di Stato militare in. Lo riferisce l', precisando che almeno altri quattro bimbi sarebbero stati gravemente feriti. Secondo il Fondo dell'Onu per l'infanzia, inoltre, 'molti piccoli sono esposti ai danni ...Fino a ieri "almeno 5 bambini e diversi giovani e adulti" sono stati uccisi nella repressione delle manifestazioni contro il colpo di Stato militare in. Lo afferma in una nota l', aggiungendo che almeno altri 4 bambini sarebbero stati gravemente feriti. Inoltre, aggiunge il fondo dell'Onu per l'infanzia, "molti bambini sono esposti ai ...Almeno cinque bambini e diversi adulti sono stati uccisi nella repressione delle manifestazioni contro il colpo di Stato militare in Birmania. Lo riferisce l'Unicef, precisando che almeno altri quattr ...Fino a ieri "almeno 5 bambini e diversi giovani e adulti" sono stati uccisi nella repressione delle manifestazioni contro il colpo di Stato militare in Birmania. Lo afferma in una nota l'Unicef, aggiu ...