Birmania | lutto per “Angel” | 19enne uccisa durante proteste – FOTO

(Di giovedì 4 marzo 2021) Una folla commossa ha partecipato oggi a Mandalay, in, al funerale di una diciannovenneieri a colpi di arma da fuocolecontro il colpo di Stato. Kyal Sin, soprannominata ‘‘, indossava al corteo, quando è morta, una maglietta con la frase “Andrà tutto bene”. Immagini di lei, disegni e frasi di omaggio stanno invadendo i social, facendo della giovane una figura simbolo dell’ennesima tragica crisi birmana che ha fatto finora almeno 54 morti. A guidare il corteo funebre, un camion coperto di fiori con uno striscione con scritto “eroe”, seguito da un carro funebre nero e oro. Migliaia di persone inhanno cantato canzoni rivoluzionarie e slogan anti-golpe. In molti anche sui social l’hanno definita una “eroina”. Consapevole ...

