Birmania | continuano le proteste contro il golpe | 38 morti nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 4 marzo 2021)leilin. Secondo l’Onu, trentotto le vittime nella sola giornata di mercoledì, per un totale di oltre cinquantadall’inizio del colpo di stato, senza contare i feriti. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che tra un anno ci saranno elezioni libere.Nella giornata di ieri la polizia ha sparato proiettili verila follacittà di Monywa, Mandalay e Myingyan. Alta tensione anche nel nord di Yangon dove è stato interdetto l’accesso ai giornalisti. A causa del divieto di accesso per i media, il popolo birmano lancia appelli al mondo attraverso i social network, accusando gli agenti di terrorismo. Oltre alle vittime e ai feriti, il Myanmar deve ...

Poi ha precisato che le Nazioni Unite mantengono i contatti con tutte le parti in, compresi i militari e questi ultimi hanno assicurato di voler svolgere libere elezioni 'tra un anno'. Gli ...- A Myammarle proteste dei cittadini contro il golpe dei militari e purtroppoa salire anche le vittime degli scontri. Alle 18 persone uccise domenica scorsa dalle forze di ...Continuano le proteste contro il golpe in Birmania. Secondo l’Onu, trentotto le vittime nella sola giornata di mercoledì, per un totale di oltre cinquanta morti dall’inizio del colpo di stato, senza ...Sono 38 i morti nelle manifestazioni di protesta in Birmania nella sola giornata di mercoledì. Lo ha riferito l'inviato dell'Onu, Christine Schraner Burgener. "Siamo così arrivati a oltre 50 morti dal ...