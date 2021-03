Biathlon oggi, staffetta donne Nove Mesto: orario, tv, programma, streaming, pettorali (Di giovedì 4 marzo 2021) A due settimane dalla fine dei Mondiali, la Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon riapre i battenti per l’ultimo trittico, che vedrà gli atleti impegnati due volte in Repubblica Ceca prima del grande show finale in Svezia. Il primo dei weekend a Nove Mesto na Morave si aprirà oggi alle 16:05 con l’ultima staffetta femminile della stagione, nella quale come era lecito aspettarsi tante nazioni proveranno a mischiare le carte in tavola. La favorita Norvegia dovrà riuscire a gestire in particolare la Francia e la Svezia che paiono i quartetti più completi per insidiare la sua leadership, mentre la Germania rinuncia a Herrmann e dunque scala un gradino in basso in quanto a potenziale. Per l’Italia Lisa Vittozzi lascia la prima frazione a Federica Sanfilippo e viene collocata in terza, dopo Dorothea Wierer e ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) A due settimane dalla fine dei Mondiali, la Coppa del Mondo 2020-2021 diriapre i battenti per l’ultimo trittico, che vedrà gli atleti impegnati due volte in Repubblica Ceca prima del grande show finale in Svezia. Il primo dei weekend ana Morave si apriràalle 16:05 con l’ultimafemminile della stagione, nella quale come era lecito aspettarsi tante nazioni proveranno a mischiare le carte in tavola. La favorita Norvegia dovrà riuscire a gestire in particolare la Francia e la Svezia che paiono i quartetti più completi per insidiare la sua leadership, mentre la Germania rinuncia a Herrmann e dunque scala un gradino in basso in quanto a potenziale. Per l’Italia Lisa Vittozzi lascia la prima frazione a Federica Sanfilippo e viene collocata in terza, dopo Dorothea Wierer e ...

