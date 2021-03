Biathlon | l’Italia sogna il podio nella staffetta femminile | poi è sesta Vince la Svezia

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo la parentesi dei Mondiali, le cui gare erano comunque valide per le classifiche della Coppa del Mondo, il circuito maggiore delriparte per la prima di due tappe consecutive a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca: oggi in scena la4×6 km, vinta dalladavanti a Bielorussia e Francia., dopo essere stata a lungo in lotta per il, chiude, in seguito alla squalifica dell’Ucraina, quarta al traguardo. Are è la(Mona Brorsson, Hanna Oeberg, Linn Persson ed Elvira Oeberg), prima in 1:03’26?6, che supera in volata la Bielorussia (Iryna Kryuko, Dzinara Alimbekava, Hanna Sola ed Elena Kruchinkina), sorpresa di giornata in seconda posizione a 1?2, mentre a completare il ...