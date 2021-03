Benno Neumair verso il giudizio immediato anche se il corpo del padre non sarà ritrovato (Di giovedì 4 marzo 2021) Benno Neumair verso il giudizio immediato. A breve potrebbe iniziare il processo a suo carico anche qualora il corpo del padre Peter non venisse ritrovato. È quanto trapela da qualche ora circa il duplice omicidio di Bolzano. Quadro accusatorio granitico: Benno verso il giudizio immediato Sembra infatti che il quadro accusatorio messo in piedi dalla Procura a carico del 30enne sia più che granitico, circostanziato e solido. A Benno sono contestati i reati di duplice omicidio e occultamento di cadavere. E, sempre dalle indiscrezioni relative alle indagini, non sarebbe da escludere anche l’accusa di premeditazione. Sarebbero diversi, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 marzo 2021)il. A breve potrebbe iniziare il processo a suo caricoqualora ildelPeter non venisse. È quanto trapela da qualche ora circa il duplice omicidio di Bolzano. Quadro accusatorio granitico:ilSembra infatti che il quadro accusatorio messo in piedi dalla Procura a carico del 30enne sia più che granitico, circostanziato e solido. Asono contestati i reati di duplice omicidio e occultamento di cadavere. E, sempre dalle indiscrezioni relative alle indagini, non sarebbe da escluderel’accusa di premeditazione. Sarebbero diversi, ...

