BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di venerdì 5 marzo 2021

(Di giovedì 4 marzo 2021)di: Zoe (Kiara Barnes) ha ammesso a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) di essere interessata a Thomas (Matthew Atkinson) e a tornare alla Forrester Creations. Pur non potendo confermare che il ragazzo sia pericolosamente ossessionato da Hope (Annika Noelle), ritiene che il suo interesse per la Logan non sia svanito. Steffy è sorpresa e contrariata quando Liam insiste affinché lei riassuma Zoe, in modo da usarla per smascherare Thomas. Quest’ultimo si confida intanto con Vinny (Joe LoCicero). Hope, che ha fretta di trovare un designer, si rivolge a Quinn (Rena Sofer) affinché si cimenti come sua stilista, ma la moglie di Eric (John McCook) non se la sente. Foto BBL Distribution: tutte ...