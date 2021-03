Beautiful anticipazioni 7 marzo 2021 | il piano di Liam

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora una volta si torna a parlare di Thomas Forrester, infatti secondo quello chescoprirà nel corso di questa puntata didi domenica 7, si convincerà sempre di più che il Forrester va fermato. A dargli conferma dei suoi timori è Zoe Buckingham che rivela allo Spencer i propositi del figlio di Ridge nei confronti dell’ignara Hope Logan. A questo puntocon l’aiuto di Steffy prendono una decisione definitiva contro il giovane stilista. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…trame dall’ 8 al 13, Steffy einsieme per incastrare Thomas Ecco quello che faranno lo Spencer e la Forrester nelle prossime puntate della soap opera americana per scoprire che cos’ha in mente ...