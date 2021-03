Beach volley. Gianluca Casadei sta meglio dopo l’incidente: lunedì potrebbe lasciare l’ospedale (Di giovedì 4 marzo 2021) Buone notizie arrivano dall’ospedale di Cesena dove l’ex campione italiano di Beach volley Gianluca Casadei è ricoverato dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto domenica sera nei pressi di Sala di Cesenatico. Il giocatore è stato sottoposto lunedì sera ad un intervento che ha permesso la ricostruzione delle vertebre lesionate dall’impatto e, dopo una notte di sedazione, si è svegliato e muove regolarmente tutti gli arti. I medici si sono detti fiduciosi sulla completa ripresa dell’ex giocatore e allenatore della Nazionale italiana di Beach volley che, qualora denotasse ulteriori miglioramenti, potrebbe addirittura lasciare l’ospedale nella giornata ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Buone notizie arrivano daldi Cesena dove l’ex campione italiano diè ricoveratoche lo ha visto coinvolto domenica sera nei pressi di Sala di Cesenatico. Il giocatore è stato sottopostosera ad un intervento che ha permesso la ricostruzione delle vertebre lesionate dall’impatto e,una notte di sedazione, si è svegliato e muove regolarmente tutti gli arti. I medici si sono detti fiduciosi sulla completa ripresa dell’ex giocatore e allenatore della Nazionale italiana diche, qualora denotasse ulteriori miglioramenti,addiritturanella giornata ...

