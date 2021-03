Bassetti | “Astrazeneca per tutti | bisogna osare di più con i vaccini”

(Di giovedì 4 marzo 2021) GENOVA – “Ottime notizie da due articoli scientifici in pre-print su una singola dose di vaccino: una sola dose di vaccino sia di Pfizer che di Astrazeneca ha un’efficacia del 90-94% % e riduce dell’80-90% i ricoveri ospedalieri per Covid. Altro dato molto forte è che il vaccino di Astrazeneca funziona anche su chi ha oltre 80 anni, rendendolo quindi un vaccino per tutti. Spero che anche Aifa abbia questi dati e cambi rapidamente la raccomandazione: Astrazeneca per tutti, senza differenza di età e fragilità”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

Leggi anche Vaccino covid, "in over 70 previene malattia di ogni gravità" Per"ci vuole più coraggio nella campagna vaccinale. Saper osare. Saper ascoltare la scienza. Essere ...Ad esempio - chiarisce- per il vaccinosi può pensare di fare la seconda dose dopo 3, anche 4 mesi. Per Pfizer e Moderna anziché farla tra la terza o quarta settimana, si può ...Spero che anche Aifa abbia questi dati e cambi rapidamente la raccomandazione: AstraZeneca per tutti senza differenza di età e fragilità". Per Bassetti "ci vuole più coraggio nella campagna vaccinale.L'EMA inizierà la revisione del vaccino russo sperando che facciano presto. Sapete chi ha presentato la documentazione per ottenerne ...